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DIKSHA

DIKSHA

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Web Sitesi: diksha.gov.in

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DIKSHA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DIKSHA platformu öğretmenlere, öğrencilere ve velilere, belirlenen okul müfredatına uygun ilgi çekici öğrenme materyalleri sunar.

Web Sitesi: diksha.gov.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, DIKSHA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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