Legends of Learning

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN ONLINE EĞİTSEL OYUNLAR Hibrit öğrenme, harmanlanmış öğrenme ve uzaktan öğrenme modellerini kullanma konusunda öğrencilerin ilgisini çekmek ve öğretmenlere yardımcı olmak için oluşturulmuş 2.000'den fazla eğlenceli, müfredata uygun matematik ve fen oyunu.

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