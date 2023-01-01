PhET Simulations
phet.colorado.edu
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PhET Simulations çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: phet.colorado.edu
Yasal Uyarı: WebCatalog, PhET Simulations ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Istation
app.istation.com
Gizmos
apps.explorelearning.com
SplashLearn
splashlearn.com
Desmos Calculator
desmos.com
The Colorado Sun
coloradosun.com
Legends of Learning
app.legendsoflearning.com
Simplilearn
simplilearn.com
Salon.com
salon.com
SkySlope
app.skyslope.com
Bedrock Learning
app.bedrocklearning.org
Stile
stileapp.com
Edia
edia.app