PhET Simulations

Matematik ve fen öğrenimi için 80'den fazla etkileşimli simülasyon ve oyun! Ödüllü PhET simülasyonlarıyla bilim ve matematik öğrenmeye katılın! Atomları anlamak, enerjiyi keşfetmek veya çarpma konusunda uzmanlaşmak olsun, her öğrenciye uygun bir sim vardır. Evde, sınıfta veya yolda mükemmel olan bu uygulama, tüm PhET HTML5 sim'lerini (75'ten fazla sim) kullanımı kolay tek bir pakette sunar. Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından geliştirilen PhET simülasyonları her yıl milyonlarca öğrenci tarafından kullanılıyor.

Web Sitesi: phet.colorado.edu

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