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WolframAlpha

WolframAlpha

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Web Sitesi: wolframalpha.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WolframAlpha çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Milyonlarca öğrenci ve profesyonelin güvendiği Wolfram'ın çığır açan teknolojisini ve bilgi tabanını kullanarak yanıtları hesaplayın. Matematik, fen bilimleri, beslenme, tarih, coğrafya, mühendislik, matematik, dil bilimi, spor, finans, müzik için…

Web Sitesi: wolframalpha.com

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