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arXiv, fizik, matematik, bilgisayar bilimi, kantitatif biyoloji, kantitatif finans, istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem bilimi ve ekonomi alanlarındaki 1.928.825 bilimsel makalenin yer aldığı ücretsiz bir dağıtım hizmeti ve açık erişimli bir arşivdir. Bu sitedeki materyaller arXiv tarafından hakemli değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

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