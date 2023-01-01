Öğretme ve Öğrenme için GeoGebra. Matematik Sınıf etkinlikleri, grafik oluşturma, geometri, işbirlikçi beyaz tahta ve daha fazlası için ücretsiz dijital araçlar.

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