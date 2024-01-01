Disco

Disco

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Web Sitesi: disco.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler (2023) ve Yılın EdTech Girişimi seçildi.

Web Sitesi: disco.co

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