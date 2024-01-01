Raffle

Raffle

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: raffle.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Raffle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web Sitesi Araması, İşyeri Araması ve Uygulama İçi Aramayı içeren arama çözümlerimiz, şirketlerin mevcut içeriklerini düzenlemesini ve optimize etmesini kolaylaştırır. Raffle Search ile arama sürecinizi kolaylaştırabilir ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Etkileşimleri takip ederek ve trend sorular, bilgi boşlukları ve çözüm oranları gibi veri içgörüleri için davranış analizlerinden yararlanarak şirketlerin müşteri ve çalışan anlayışını geliştirmek, böylece iletişimi ve desteği geliştirmek için yapay zekayı kullanıyoruz.
Kategoriler:
Business
Kişiselleştirme Yazılımı
Kişiselleştirme Motorları
Kurumsal Arama Yazılımı
Insight Engines Yazılımı

Web Sitesi: raffle.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raffle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Tidio

Tidio

tidio.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Guru

Guru

getguru.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Duda

Duda

duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Happeo

Happeo

happeo.com

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