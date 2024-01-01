Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web Sitesi Araması, İşyeri Araması ve Uygulama İçi Aramayı içeren arama çözümlerimiz, şirketlerin mevcut içeriklerini düzenlemesini ve optimize etmesini kolaylaştırır. Raffle Search ile arama sürecinizi kolaylaştırabilir ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Etkileşimleri takip ederek ve trend sorular, bilgi boşlukları ve çözüm oranları gibi veri içgörüleri için davranış analizlerinden yararlanarak şirketlerin müşteri ve çalışan anlayışını geliştirmek, böylece iletişimi ve desteği geliştirmek için yapay zekayı kullanıyoruz.

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