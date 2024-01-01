Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bilgiyi merkezileştirmek için Yapay Zeka Aracıları, Ticari ve Açık Kaynak LLM desteğinden yararlanan, böylece işbirliğini zenginleştiren ve kolaylaştırılmış otomasyonu kolaylaştıran, gizlilik merkezli bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka platformu. WorkHub, kullanıcılara içgörü, bilgi ve veriye dayalı eylemler sağlayan çok yönlü konuşma botları ve araçları sağlar. Kusursuz entegrasyon yetenekleriyle Workhub, herhangi bir veritabanına ve uygulamaya bağlanarak bilgiye kapsamlı erişim sağlar.

Web Sitesi: workhub.ai

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