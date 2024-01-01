WorkHub

WorkHub

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Web Sitesi: workhub.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde WorkHub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bilgiyi merkezileştirmek için Yapay Zeka Aracıları, Ticari ve Açık Kaynak LLM desteğinden yararlanan, böylece işbirliğini zenginleştiren ve kolaylaştırılmış otomasyonu kolaylaştıran, gizlilik merkezli bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka platformu. WorkHub, kullanıcılara içgörü, bilgi ve veriye dayalı eylemler sağlayan çok yönlü konuşma botları ve araçları sağlar. Kusursuz entegrasyon yetenekleriyle Workhub, herhangi bir veritabanına ve uygulamaya bağlanarak bilgiye kapsamlı erişim sağlar.
Kategoriler:
Business
AI Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: workhub.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, WorkHub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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