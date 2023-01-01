WebCatalog
MobiDrive

MobiDrive

mobidrive.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MobiDrive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MobiDrive, medyanızın, belgelerinizin, e-tablolarınızın, sunumlarınızın, PDF'lerinizin ve diğer tüm dosyalarınızın her zaman yanınızda olmasını sağlayan güvenli bir bulut depolama alanıdır. Güçlü dosya dönüştürme ve ofis paketi entegrasyonundan platformlar arası ve dosya paylaşım özelliklerine kadar MobiDrive'ın üretkenliğinizi nasıl güçlendirdiğine bir göz atalım

Web Sitesi: mobidrive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MobiDrive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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