WebCatalog
ONLYOFFICE Personal

ONLYOFFICE Personal

personal.onlyoffice.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ONLYOFFICE Personal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ONLYOFFICE Personal, bireysel bulut depolama alanına sahip metin belgeleri, elektronik tablolar ve sunumlar için ücretsiz bir çevrimiçi düzenleme paketidir.

Web Sitesi: personal.onlyoffice.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ONLYOFFICE Personal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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