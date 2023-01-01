Disroot Cryptpad

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Popüler ofis araçlarına tasarımı itibarıyla özel bir alternatif. Disroot'un Cryptpad'i Cryptpad tarafından desteklenmektedir. Tamamen uçtan uca şifrelenmiş, işbirliğine dayalı bir ofis paketi sağlar. Metin belgeleri, e-tablolar, sunumlar, beyaz tahtalar oluşturmanıza, paylaşmanıza ve bunlar üzerinde birlikte çalışmanıza veya projenizi bir kanban panosunda düzenlemenize olanak tanır. Tüm bunlar, verilerin bilgisayarınızdan ayrılmadan önce şifrelendiği sıfır bilgiyle gerçekleşir.

Web Sitesi: disroot.org

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