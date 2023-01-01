STARS, proje yönetimine yönelik dijital bir kanban panosudur. Sürükle ve bırak arayüzüne ve işbirliği için zengin özelliklere sahiptir. Kanban panosundaki her kart, öncelik, sahiplik, durum ve son teslim tarihleri ​​dahil olmak üzere projeyle ilgili kritik bilgileri aktarır. Proje Yöneticileri, bir projenin genel durumunu ve potansiyel darboğazların nerede olabileceğini hızlı bir şekilde belirlemek için Zaman Çizelgesi Görüntüleyicisini ve İş Yükü Analizcisini kullanabilir.

Web Sitesi: stellarvelocity.com

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