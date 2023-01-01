RationalPlan

Proje yöneticilerine plan geliştirme, kaynak tahsis etme, ilerlemeyi izleme, bütçeleri yönetme ve iş yükünü analiz etme konularında yardımcı olur.

Web Sitesi: projectplanning.cloud

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