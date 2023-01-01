WebCatalog
Infomaniak Manager

Infomaniak Manager

login.infomaniak.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Infomaniak Manager çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Infomaniak ürünlerini yönetmek. 25 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da önemli bir İsviçre barındırma hizmeti olan Infomaniak, uzmanlığı ve teknolojik bağımsızlığıyla web devlerine karşı bağımsız bir alternatif geliştiriyor.

Web Sitesi: infomaniak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Infomaniak Manager ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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