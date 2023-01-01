WebCatalog
Bubble Plan

Bubble Plan

bubbleplan.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bubble Plan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bubble Plan, planlama ve proje yönetimi için bir SaaS aracıdır. Çok dilli olup yol haritalarını, planlamaları, sunumları veya eylem planlarını modellemek için en basit ve etkili yazılımlardan biridir. Tasarım ve sürükle-bırak arayüzüyle proje oluşturmak çok kolay ve gelişimseldir. Pilot uygulama ve işbirliği yapmak için gereken temel özellikler şunlardır: benzersiz, basit bir başlangıçla planlama, paylaşma, konuşma, izleme, yönetme... ihtiyacınız olan her şey. Test edin... sizde kalsın!

Web Sitesi: bubbleplan.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bubble Plan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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