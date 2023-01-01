Bubble Plan, planlama ve proje yönetimi için bir SaaS aracıdır. Çok dilli olup yol haritalarını, planlamaları, sunumları veya eylem planlarını modellemek için en basit ve etkili yazılımlardan biridir. Tasarım ve sürükle-bırak arayüzüyle proje oluşturmak çok kolay ve gelişimseldir. Pilot uygulama ve işbirliği yapmak için gereken temel özellikler şunlardır: benzersiz, basit bir başlangıçla planlama, paylaşma, konuşma, izleme, yönetme... ihtiyacınız olan her şey. Test edin... sizde kalsın!

Web Sitesi: bubbleplan.net

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