WebCatalog
Assign It To Me

Assign It To Me

app.assignittome.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Assign It To Me çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Görevi Bana Ata, ekiplerin projeleri izlemesine ve gerçek zamanlı durum raporlarını ve proje durumunu görüntülemesine yardımcı olur, böylece yöneticiler sorunlar ortaya çıkmadan önce daha hızlı kararlar alır.

Web Sitesi: assignittome.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Assign It To Me ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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