Assign It To Me

Görevi Bana Ata, ekiplerin projeleri izlemesine ve gerçek zamanlı durum raporlarını ve proje durumunu görüntülemesine yardımcı olur, böylece yöneticiler sorunlar ortaya çıkmadan önce daha hızlı kararlar alır.

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