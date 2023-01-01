WebCatalog
Fieldlens

Fieldlens

app.fieldlens.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fieldlens çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Fieldlens, her hafta size saatler kazandıran ve yoğun işlerinizi kahvaltı niyetine yiyen tek ücretsiz araçtır. Bu tam bir saha işbirliğidir. Gerçek zamanlı gözlemlerden otomatik günlük raporlara ve ek listeye kadar Fieldlens, proje ekiplerinin aynı görünümü görmesini sağlar, böylece projeyi gerçek zamanlı olarak tamamlayabilirler.

Web Sitesi: fieldlens.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fieldlens ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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