Fieldlens, her hafta size saatler kazandıran ve yoğun işlerinizi kahvaltı niyetine yiyen tek ücretsiz araçtır. Bu tam bir saha işbirliğidir. Gerçek zamanlı gözlemlerden otomatik günlük raporlara ve ek listeye kadar Fieldlens, proje ekiplerinin aynı görünümü görmesini sağlar, böylece projeyi gerçek zamanlı olarak tamamlayabilirler.

Web Sitesi: fieldlens.com

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