FeatureMap

Ekiplerin projeyle ilgili fikir ve görevlerini görselleştirilmiş bir storyboard üzerinde haritalandırmasına olanak tanıyan çok dilli web işbirliği aracı.

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