MapAnt Spain

Mapant İspanya, İspanya'nın otomatik olarak oluşturulan bir oryantiring haritası oluşturma fikrinden doğdu. Bu Proje, 2016 yılında Finlandiya'da üretilen ilk Mapant'tan (www.mapant.fi) ilham almıştır. Bu proje, Oryantiring İspanya (FEDO) ile LiDAR ve vektör verileri sağlayan İspanyol Haritalama Ajansı'nın (IGN) işbirliği olmasaydı mümkün olamazdı. Bu projenin arkasında, bu projenin iş akışını ve tasarımını geliştiren Agustin Caballero, Manu Jurado ve Javier Arufe yer alıyor.

Web Sitesi: mapant.es

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