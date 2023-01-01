WorkFlowy, Mike Turitzin ve Jesse Patel tarafından Y Combinator başlangıç ​​​​kampında oluşturulan basit bir web tabanlı taslaktır. Workflowy fikri, Patel'in proje yönetimindeki önceki iş deneyiminden ve kullanışlı araçların eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığından ortaya çıktı. Uygulamanın temel özelliği, metin tabanlı iç içe geçmiş bir listedir. The Guardian'da yazan romancı Emma Donoghue, yazılımın bu yönünün kendisine "başıboş fikirleri" yakalayıp düzenlemesine olanak tanıdığını belirtti. Uygulama, ücretsiz bir iş modeli üzerinde çalışıyor ve liste benzeri basit arayüzü "düzensiz" olarak tanımlanıyor " 2013'te PC World tarafından ve 2016'da The Atlantic tarafından "minimalist derecede zarif". Workflowy, lansmanından bu yana Geek Wire'ın "kült benzeri bir takipçi" olarak tanımladığı şeyi geliştirdi.

Web Sitesi: workflowy.com

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