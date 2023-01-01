Kurumsal proje ve görev işbirliği yazılımı. Basit görevlerden karmaşık projelere kadar Cerri, ekiplerin sevdiği ve yöneticilerin güvendiği çözümdür.

Web Sitesi: cerri.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cerri ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.