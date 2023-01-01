WebCatalog
WorkSavi

WorkSavi

app.worksavi.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WorkSavi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Karmaşık projeleri hızla oluşturun. WorkSavi ile tanışın: proje yönetimini kolaylaştıran ve uzaktan çalışan ekipler için işbirliğini kolaylaştıran yeni bir çevrimiçi platform. İş değişikliğini başarıyla yönetin, proje teslimini iyileştirin ve günlük süreçleri iyileştirin. Çalışma şeklimiz değişiyor. 'Yeni normalinize' hoş geldiniz.

Web Sitesi: worksavi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WorkSavi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Teamhood

Teamhood

teamhood.com

Cerri

Cerri

my.cerri.com

Clovine

Clovine

login.clovine.com

Project.co

Project.co

project.co

Workast

Workast

my.workast.com

KrockIO

KrockIO

app.krock.io

VirtualSpace

VirtualSpace

app.virtualspace.ai

Brightpod

Brightpod

app.brightpod.com

GitKraken

GitKraken

app.gitkraken.com

Tonkean

Tonkean

tracks.tonkean.com

Able

Able

app.ableteams.com

Rindle

Rindle

login.rindle.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası