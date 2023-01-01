WebCatalog
Desktop.com

Desktop.com

app.desktop.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Desktop.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uzak veya hibrit ekiplerin yanı sıra dijital yaşam düzenleyicisi için eksiksiz çözüm; merkezi bir çalışma alanı, web tabanlı kaynakları ve birden fazla ekibi, projeyi veya işletmeyi çevrimiçi yönetmenin daha akıllı yoludur.

Web Sitesi: desktop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Desktop.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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