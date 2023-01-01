Ekipler için Daha Güvenli ve Daha Hızlı Veritabanı Değişikliği ve Sürüm Kontrolü. Bytebase, DBA'ların ve Geliştiricilerin uygulama veritabanı şemalarının (DDL) ve verilerin (DML) yaşam döngüsünü yönetmelerine yardımcı olmak için web tabanlı bir işbirliği çalışma alanı sunar.

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