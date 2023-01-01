WebCatalog
Bytebase

Bytebase

bytebase.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bytebase çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ekipler için Daha Güvenli ve Daha Hızlı Veritabanı Değişikliği ve Sürüm Kontrolü. Bytebase, DBA'ların ve Geliştiricilerin uygulama veritabanı şemalarının (DDL) ve verilerin (DML) yaşam döngüsünü yönetmelerine yardımcı olmak için web tabanlı bir işbirliği çalışma alanı sunar.

Web Sitesi: bytebase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bytebase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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