WebCatalog
Microsoft Dynamics Lifecycle Services

Microsoft Dynamics Lifecycle Services

lcs.dynamics.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Dynamics Lifecycle Services çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), uygulama sürecini basitleştirip standartlaştırarak uygulamaların öngörülebilirliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur. LCS, uygulamalarınızın uygulama yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olan düzenli olarak güncellenen bir dizi hizmetin yanı sıra birleştirici, işbirliğine dayalı bir ortam sağlayan Microsoft Azure tabanlı bir işbirliği portalıdır. LCS'nin amacı, doğru bilgileri, doğru zamanda, doğru kişilere sunmak ve her uygulama, güncelleme veya yükseltme işleminde tekrarlanabilir, öngörülebilir başarı sağlamaya yardımcı olmaktır. LCS, hem müşteriler hem de iş ortakları tarafından ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilecek işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlayarak daha yakın işbirliği sağlar, uygulamaları hızlandırmaya yardımcı olur ve değer elde etme süresini kısaltır.

Web Sitesi: lcs.dynamics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Dynamics Lifecycle Services ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Microsoft Azure

Microsoft Azure

portal.azure.com

Microsoft Intune

Microsoft Intune

endpoint.microsoft.com

Microsoft Teams

Microsoft Teams

teams.microsoft.com

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard

app.whiteboard.microsoft.com

Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety

account.microsoft.com

Bytebase

Bytebase

bytebase.com

Microsoft

Microsoft

Space

Huddle

Huddle

my.huddle.net

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

web.kaiza.la

Troops

Troops

app.troops.ai

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft 365 Admin

Microsoft 365 Admin

admin.microsoft.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası