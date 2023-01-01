Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), uygulama sürecini basitleştirip standartlaştırarak uygulamaların öngörülebilirliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur. LCS, uygulamalarınızın uygulama yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olan düzenli olarak güncellenen bir dizi hizmetin yanı sıra birleştirici, işbirliğine dayalı bir ortam sağlayan Microsoft Azure tabanlı bir işbirliği portalıdır. LCS'nin amacı, doğru bilgileri, doğru zamanda, doğru kişilere sunmak ve her uygulama, güncelleme veya yükseltme işleminde tekrarlanabilir, öngörülebilir başarı sağlamaya yardımcı olmaktır. LCS, hem müşteriler hem de iş ortakları tarafından ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilecek işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlayarak daha yakın işbirliği sağlar, uygulamaları hızlandırmaya yardımcı olur ve değer elde etme süresini kısaltır.

Web Sitesi: lcs.dynamics.com

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