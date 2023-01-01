Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud Platform sertifikası almak mı istiyorsunuz? DevOps, kapsayıcıya alma veya sunucusuz uygulamalar hakkında daha bilgili olmak mı istiyorsunuz? Bulut Akademisi'nde, kariyerinizi ve maaşınızı artırmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri kazanmanız için en önemli bulut bilişim teknolojilerinde uzmanlaşmanıza yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: cloudacademy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloud Academy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.