Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Microsoft Whiteboard: Etkili toplantılar ve ilgi çekici öğrenim için Microsoft 365'teki işbirliğine dayalı dijital tuval.

Web Sitesi: whiteboard.microsoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Whiteboard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.