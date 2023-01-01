WebCatalog
Marple

Marple

marpledata.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Marple çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Marple, mühendislik ekiplerine yönelik bir zaman serisi veri analizi platformudur. Testlerden ve ölçümlerden gelen sensör verileri için güçlü veri görselleştirmesi sunar.

Web Sitesi: marpledata.com

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