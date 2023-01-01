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M-Lab Speed Test

M-Lab Speed Test

speed.measurementlab.net

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Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

M-Lab'ın Hız Testi, hızlı ölçümler yoluyla geniş bant bağlantınızın performansına ilişkin gelişmiş teşhisler sağlar. Ölçüm Laboratuvarı (M-Lab), gezegendeki en büyük açık İnternet performans verileri koleksiyonunu sağlar. Araştırma, endüstri ve kamu yararına çalışan ortaklardan oluşan bir konsorsiyum olarak M-Lab, küresel ağ performansının açık, doğrulanabilir ölçümü için bir ekosistem sağlamaya kendini adamıştır.

Web Sitesi: measurementlab.net

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