M-Lab Speed Test

M-Lab'ın Hız Testi, hızlı ölçümler yoluyla geniş bant bağlantınızın performansına ilişkin gelişmiş teşhisler sağlar. Ölçüm Laboratuvarı (M-Lab), gezegendeki en büyük açık İnternet performans verileri koleksiyonunu sağlar. Araştırma, endüstri ve kamu yararına çalışan ortaklardan oluşan bir konsorsiyum olarak M-Lab, küresel ağ performansının açık, doğrulanabilir ölçümü için bir ekosistem sağlamaya kendini adamıştır.

Web Sitesi: measurementlab.net

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