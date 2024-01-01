İkigai'nin operasyonel BI platformu, işletmelerin taktiksel kararlar alma şeklini dönüştürüyor. İş amaçlı kullanıcı dostu UI/UX, herkesin iş hedeflerine ulaşmak için verileri aktarmasına, hazırlamasına ve yapay zeka destekli güçlü analizler yürütmesine olanak tanır. DeepMatch, en farklı veri kümelerini bile herhangi bir veri ön işlemine gerek kalmadan dakikalar içinde birleştirir. Bu patentli teknoloji zamanla gelişir ve insanlardan öğrenir. Tescilli DeepCasting teknolojisi, birkaç haftalık veriler kadar kısa bir sürede, diğer tüm yöntemlerden daha yüksek doğrulukla tahminler üretir. İkigai'nin tescilli DeepPlan analizi, bir avuç "olursa" senaryosunu karşılaştırmak yerine 10^19'a kadar seçeneği değerlendirir ve herhangi bir parametre için en uygun olanları belirler. Yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine son teknoloji MIT araştırmaları üzerine inşa edilen İkigai, operasyonel ekiplerin belirsizlik ve sürekli değişim altında kararlarının hızını ve doğruluğunu artırmasına yardımcı olacak, sonuçta işlerinin yatırım getirisini artıracak ve en yeni veri bilimi tekniklerini uygulayacak şekilde benzersiz bir konuma sahiptir. herhangi bir veri uzmanının erişimine açıktır. Daha fazla bilgi edinin https://www.ikigailabs.io

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