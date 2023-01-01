WebCatalog
CliK

CliK

tradingacademy.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CliK çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CliK, Online Trading Academy tarafından öğrencilerinin patentli stratejimiz ve yerleşik özel araçlarımızın nihai entegrasyonunu deneyimlemeleri için özel olarak tasarlanmış özel bir eğitim, analiz ve ticaret platformudur.

Web Sitesi: tradingacademy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CliK ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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