Kodacy, Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE) tarafından geliştirilen bir eğitim platformudur. Platform, dünyanın her yerindeki herkese uygun fiyatlı ve erişilebilir eğitim sunmayı amaçlıyor. Yenilikçi ürünleri ve özel olarak tasarlanmış kurslarıyla Kodacy, herkes için zamandan bağımsız öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla sanal bir platform aracılığıyla çevrimiçi kurslar sunuyor!

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