WebCatalog
Kodacy

Kodacy

kodacy.com

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Kodacy, Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE) tarafından geliştirilen bir eğitim platformudur. Platform, dünyanın her yerindeki herkese uygun fiyatlı ve erişilebilir eğitim sunmayı amaçlıyor. Yenilikçi ürünleri ve özel olarak tasarlanmış kurslarıyla Kodacy, herkes için zamandan bağımsız öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla sanal bir platform aracılığıyla çevrimiçi kurslar sunuyor!

Web Sitesi: kodacy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kodacy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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