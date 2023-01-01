10 Minute School, Bangladeş'teki en büyük çevrimiçi eğitim platformudur. Web sitemiz, uygulamamız ve sosyal medyamız aracılığıyla her gün 1,5 milyondan fazla öğrenci öğrenmelerini hızlandırmak için kaliteli eğitime erişiyor.

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