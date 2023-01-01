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10 Minute School

10 Minute School

10minuteschool.com

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10 Minute School, Bangladeş'teki en büyük çevrimiçi eğitim platformudur. Web sitemiz, uygulamamız ve sosyal medyamız aracılığıyla her gün 1,5 milyondan fazla öğrenci öğrenmelerini hızlandırmak için kaliteli eğitime erişiyor.

Web Sitesi: 10minuteschool.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 10 Minute School ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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