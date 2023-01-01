Beceri Kursu, Önceden Kaydedilmiş Videolar aracılığıyla öğrencilere Çevrimiçi Bilgisayar Eğitimi Sağlar. Skill Course'a Hoş Geldiniz – CoursePe'nin E-Öğrenim Uygulaması, temel amacımız bilgisayar eğitimini sizin dilinizde en basit şekilde sunmaktır. Bu, bilgisayar becerilerinizi daha da geliştirmenin mükemmel bir yolu olabilir.

Web Sitesi: skillcourse.in

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