WebCatalog
MathsWatch

MathsWatch

vle.mathswatch.co.uk

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MathsWatch, öğrencilerinize dünyanın her yerinden 7/24 öğrenim olanağı sağlayan eksiksiz bir çevrimiçi Matematik platformudur. Öğrencilerinizin matematik becerilerini geliştirmek için videolar, çevrimiçi değerlendirmeler, modellenmiş sınav serileri, geri bildirim araçları, bağımsız öğrenme, yazdırılabilir çalışma sayfaları ve çok daha fazlası dahildir.

Web Sitesi: mathswatch.co.uk

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