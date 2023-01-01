WebCatalog
Liveworksheets

Liveworksheets

liveworksheets.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Liveworksheets çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Canlı çalışma sayfaları, geleneksel yazdırılabilir çalışma sayfalarınızı, öğrencilerin çevrimiçi olarak yapabileceği ve öğretmene gönderebileceği, kendi kendini düzelten etkileşimli alıştırmalara dönüştürür.

Web Sitesi: liveworksheets.com

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