WebCatalog
NelsonNet

NelsonNet

nelsonnet.com.au

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NelsonNet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kişiselleştirilebilir, etkileşimli e-Kitabınız Ek açıklamalar oluşturun, görüntüler yakalayın, ses ve yer işareti kaydedin ve etkileşimli materyallere, çalışma sayfalarına, sınavlara ve daha fazlasına bağlantı verin.

Web Sitesi: nelsonnet.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, NelsonNet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Notta

Notta

notta.ai

Interact

Interact

tryinteract.com

Sumovideo

Sumovideo

sumo.app

Guideflow

Guideflow

guideflow.com

Spott

Spott

spott.ai

Sumoaudio

Sumoaudio

sumo.app

Gradual

Gradual

gradual.io

Liveworksheets

Liveworksheets

liveworksheets.com

Explorit

Explorit

explorit.nl

involve.me

involve.me

involve.me

Guardo

Guardo

guardo.io

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası