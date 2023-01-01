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Youengage

Youengage

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Web Sitesi: youengage.me

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Youengage çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Create interactive experiences that convert. No-code. Build mobile-friendly quizzes, surveys, smart forms, calculators, live Q&A, interactive virtual events & many more. Combine synchronous and asynchronous methods of gathering feedback and user engagements.

Web Sitesi: youengage.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Youengage ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Quizizz

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Slido

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Mentimeter

Mentimeter

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Poll Everywhere

polleverywhere.com

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AhaSlides

ahaslides.com

myQuiz

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myquiz.org

Goosechase

Goosechase

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Echo360

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echo360.com

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Crowdpurr

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eBallot

eballot.com

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