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FocusGroupIt

FocusGroupIt

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Web Sitesi: focusgroupit.com

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FocusGroupIt is an easy, fast and low cost (free) way to gather qualitative feedback online. In order to make the best decisions possible, organizations should be using both quantitative (surveys) and qualitative (focus group) methods. There are many great choices available for capturing quantitative data using do-it-yourself survey platforms like SurveyMonkey, but almost no choices available for gathering qualitative feedback. Hence, FocusGroupIt was born...

Kategoriler:

Productivity
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: focusgroupit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FocusGroupIt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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Startquestion

Startquestion

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sparkchart.com

Blitzllama

Blitzllama

blitzllama.com

Upvoty

Upvoty

upvoty.com

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Eurowings

Eurowings

eurowings.com

Survicate

Survicate

survicate.com

SmartSurvey

SmartSurvey

smartsurvey.co.uk

CustomInsight

CustomInsight

custominsight.com

kpi.com

kpi.com

kpi.com

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