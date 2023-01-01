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Zoho Survey

Zoho Survey

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Web Sitesi: zoho.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zoho Survey çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ücretsiz olarak kolayca çevrimiçi anketler ve anketler oluşturun. Müşteri memnuniyeti, geri bildirim, iş, araştırma, İK ve daha fazlasına yönelik verileri toplamak için Zoho Survey'i kullanın.

Web Sitesi: zoho.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zoho Survey ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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