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Survicate

Survicate

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Web Sitesi: survicate.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Survicate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Müşteri geri bildirimlerini geniş ölçekte, haftalar değil dakikalar içinde toplamanıza olanak tanıyan Zahmetsiz Anket Yazılımı. Çünkü müşteri geri bildirimi bu kadar karmaşık olmamalı. Survicate, zahmetsiz kurulum, özelleştirme ve entegrasyon açısından yüksek puan aldı.

Web Sitesi: survicate.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Survicate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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