WebCatalog
Microsoft Form

Microsoft Form

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: office.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Form çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Müşteri geri bildirimlerini toplamak, çalışan memnuniyetini ölçmek ve ekip etkinlikleri düzenlemek için kolayca anketler ve oylamalar oluşturun. Öğrenci bilgisini ölçmek, sınıftaki ilerlemeyi değerlendirmek ve iyileştirilmesi gereken konulara odaklanmak için hızla testler oluşturun. Microsoft Forms, siz yanıtları gerçek zamanlı olarak toplarken verilerinizi görselleştirmek için otomatik olarak grafikler sağlar.

Web Sitesi: office.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Form ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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