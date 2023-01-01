Satın alma sonrası anketleri, e-posta yakalama kampanyalarını ve etkileşimli anketleri ve formları kullanarak Sıfır Taraf Verilerini toplayın. Shopify, BigCommerce ve Wordpress için kodsuz kurulum.

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