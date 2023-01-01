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Yay! Forms

Yay! Forms

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: yayforms.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yay! Forms çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yapay Zeka Destekli Anketler. İzleyicinin duygularını yakalayan formlar oluşturun.

Web Sitesi: yayforms.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yay! Forms ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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