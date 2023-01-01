Ücretsiz anket yazılımı: Birkaç dakika içinde anketler ve soru formları oluşturmak için QuestionPro çevrimiçi anket yazılımı! 80'den fazla soru türü, hazır şablonlar, çoklu anket dağıtım ve veri toplama seçeneği ve güçlü anket analitiği kontrol panelleri içeren ücretsiz anket platformumuzu kullanın.

Web Sitesi: questionpro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QuestionPro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.