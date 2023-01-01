WebCatalog
QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde QuestionPro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ücretsiz anket yazılımı: Birkaç dakika içinde anketler ve soru formları oluşturmak için QuestionPro çevrimiçi anket yazılımı! 80'den fazla soru türü, hazır şablonlar, çoklu anket dağıtım ve veri toplama seçeneği ve güçlü anket analitiği kontrol panelleri içeren ücretsiz anket platformumuzu kullanın.

Web Sitesi: questionpro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QuestionPro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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