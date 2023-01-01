Big Mailer

Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirmesine olanak tanır faaliyetleri tek platformda Yerleşik marka yönetimi, ajanslar, büyük ekipler, çok ürünlü işletmeler ve birden fazla projeye sahip yapımcılar için optimize edilmiş iş akışlarına olanak tanır. Uygun izin düzeyine sahip sınırsız kullanıcı veya istemciyi davet edin ve erişimi istediğiniz zaman değiştirin. Ajans ve kurumsal planlarda beyaz etiket seçeneği mevcuttur. Geri dönmeler, abonelikten çıkmalar ve şikayetler otomatik olarak ele alınır. Desteğe başvurmadan istediğiniz zaman listeleri dışa aktarmaya veya silmeye yönelik self servis seçeneği. E-posta şablonu yönetimi için esnek seçenekler - Sürükle ve bırak düzenleyicimizle mobil cihazlar için optimize edilmiş güzel şablonlar oluşturun veya mevcut markalı şablonlarınızı yönetmek ve zengin metin veya kod olarak düzenlemek için klasik düzenleyicimizi kullanın. Şablonlarınızda kullanmak üzere sınırsız görsel barındırın. Seçilen şablonları markalar arasında paylaşın. Tüm hesaplar ücretsiz katmanda başlar, CC gerekmez.

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