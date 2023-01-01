WebCatalog

Big Mailer

Big Mailer

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: bigmailer.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Big Mailer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirmesine olanak tanır faaliyetleri tek platformda Yerleşik marka yönetimi, ajanslar, büyük ekipler, çok ürünlü işletmeler ve birden fazla projeye sahip yapımcılar için optimize edilmiş iş akışlarına olanak tanır. Uygun izin düzeyine sahip sınırsız kullanıcı veya istemciyi davet edin ve erişimi istediğiniz zaman değiştirin. Ajans ve kurumsal planlarda beyaz etiket seçeneği mevcuttur. Geri dönmeler, abonelikten çıkmalar ve şikayetler otomatik olarak ele alınır. Desteğe başvurmadan istediğiniz zaman listeleri dışa aktarmaya veya silmeye yönelik self servis seçeneği. E-posta şablonu yönetimi için esnek seçenekler - Sürükle ve bırak düzenleyicimizle mobil cihazlar için optimize edilmiş güzel şablonlar oluşturun veya mevcut markalı şablonlarınızı yönetmek ve zengin metin veya kod olarak düzenlemek için klasik düzenleyicimizi kullanın. Şablonlarınızda kullanmak üzere sınırsız görsel barındırın. Seçilen şablonları markalar arasında paylaşın. Tüm hesaplar ücretsiz katmanda başlar, CC gerekmez.

Kategoriler:

Business
Email Marketing Software

Web Sitesi: bigmailer.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Big Mailer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Square

Square

squareup.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

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