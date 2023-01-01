WebCatalog
EVITA.ai

EVITA.ai

evita.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

EVITA, AI tarafından desteklenen kişisel şarkı söyleme öğretmeniniz, ses meraklınız ve tiyatrocunuzdur. Repertuarınız, karakterleriniz ve müzikalleriniz hakkında daha fazlasını keşfedin, ayrıca özel vokal egzersizleri oluşturun ve çok daha fazlasını yapın.

Web Sitesi: evita.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, EVITA.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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