Dr Frost Maths

Öğrencileri sonuna kadar destekliyoruz. Temel Beceriler olarak bilinen 1000 soru oluşturucu ve daha geniş pratik için 40000'den fazla sınav sorusuyla her yaştan öğrenciye hitap eder. Tam çalışmalar ve çalışılan örnek videolarla desteklenir. Kurum içinde, sınav kurulları ve okullar tarafından hazırlanan kurslar aracılığıyla sıralı ve destekli öğrenme.

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