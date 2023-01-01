WebCatalog
Blueprint

Blueprint

blueprintprep.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Blueprint Prep, tıp ve hukuk fakülteleri için çevrimiçi hazırlık kursları, özel dersler ve uygulama sınavları sunmaktadır. Sınava hazırlık programlarımızla puanlarınızı artırın!

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